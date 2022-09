Calvello Sport And Art Contest II edizione – 6 settembre 2022 a Calvello

Martedì 6 settembre andrà in scena a Calvello, una giornata dedicata all’arte della danza, organizzata dall’ASD Kamasport in collaborazione con Il Comune di Calvello.

Presso il Palazzetto Palacamastra, i ballerini professionisti Raffaele Rizzo, risorsa brillante del territorio lucano, Federica Montemurro, danzatrice pugliese, e Danilo Calabrese, originario della Calabria, terranno degli Stage di Danza, nello specifico modern, contemporaneo, PBT, nuova disciplina. Vuole essere un momento di formazione gratuita e di confronto.

In serata i maestri ballerini si esibiranno in un spettacolo suggestivo dal vivo in cui la loro danza interpreterá la musica avvolgente di Mirko Gisonte, musicista ambasciatore della Lucania nel mondo, esprimendo dimensioni universali come lo spazio, il tempo, e cercando di dare voce a emozioni e sentimenti con il linguaggio del corpo. Il tutto creando un connubio perfetto tra musiche e radici mediterranee come solo l’arte sa fare.

Al termine dello spettacolo verranno premiati i professionisti che si sono distinti nel panorama artistico lucano.

L’evento serale avrá luogo a Calvello in Piazza Falcone alle ore 21.30, ingresso libero.

