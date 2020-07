Calvello movie contest: al via la prima edizione dal 10 al 12 agosto 2020

L’ Associazione Visit Calvello con il patrocinio del Comune di Calvello indice un concorso rivolto a tutti, dai 18 anni su, per la realizzazione di un cortometraggio in 48 ore. I partecipanti avranno infatti a disposizione 48 ore per scrivere, girare e montare il loro cortometraggio della durata non superiore ai 3 minuti. Le ultime 24 ore della manifestazione saranno dedicate alla proiezione pubblica dei filmati e alla premiazione.

Un concorso, dunque, che lancia ai videomakers una sfida quasi impossibile. Ideare e realizzare un cortometraggio in sole due giornate, dall’ideazione alla postproduzione, interpretando creativamente il borgo di Calvello.

Si tratta di inventare un racconto, trasformarlo in un copione e creare un piccolo film di fiction, un video musicale, un documentario, un film di animazione sul borgo di Calvello, realizzati con qualsiasi dispositivo digitale, dallo smartphone, al tablet, alle più recenti videocamere e con qualsiasi software digitale o qualsiasi altra tecnica di elaborazione per film animati o ibridi.

La partecipazione è individuale o in gruppo, formato al massimo da tre componenti, per i quali deve essere indicato un capogruppo. È GARANTITO VITTO E ALLOGGIO ai singoli partecipanti.

Il concorso Calvello Movie Contest è una iniziativa tesa a promuovere e valorizzare il cinema breve e le emozioni che suscita in ambito turistico.







Questa prima edizione avrà inizio il 10 agosto e terminerà il 12 agosto con la proiezione dei corti e la consegna dei premi in palio alla presenza della giuria di qualità e delle autorità.

Verranno assegnati 3 premi ai vincitori selezionati dalla giuria di qualità.

1°premio – Miglior Corto Calvello Movie Contest: 3.000 €.

2°premio: 500 €

3°premio: 250 €

I partners di progetto che, in varia misura, contribuiranno alla buona riuscita del concorso sono: REGIONE BASILICATA, APT BASILICATA, PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO, NAPOLI FILM FESTIVAL, LUCANIA FILM FESTIVAL, FEEM.

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI

www.calvellomoviecontest.it

www.comune.calvello.pz.it/

www.facebook.com/VisitCalvello/