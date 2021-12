Calvello, l’Amministrazione avverte: “Auto sospetta si aggira per fare furti. Fate attenzione”

Purtroppo numerosi casi di furti o tentativi di furto si sono verificati nel nostro Comune e in quelli limitrofi. Obiettivo dei ladri, che colpiscono spesso nel tardo pomeriggio, sono soldi e gioielli, cose piccole e asportabili senza dare troppo nell’occhio.

Pare che l’auto utilizzata finora sia sempre la stessa una opel insignia scura cui viene cambiata di continuo la targa.

Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine segnalando loro tempestivamente se notano qualcosa di anomalo. Soprattutto se avvistato auto sconosciute in sosta prolungata con persone a bordo.

Le persone oneste non temono alcun confronto o controllo per cui non hanno problemi se vengono fermate, ma certamente questa banda di malviventi che sta minando la serenità della nostra comunità va intercettata.