Bloccato in Australia per colpa del Covid. Davide ci racconta la sua esperienza

Ci eravamo lasciati l’8 marzo realizzando un video sulla loro partenza, un fantastico tour con vari concerti in Australia e li avremmo seguiti in questa bellissima esperienza. Purtroppo, il gruppo viggianese Dilúss, non è riuscito a tenere nessuno dei concerti in programma e anzi, sono dovuti rimanere – bloccati – nella “Terra dei Canguri” un po’ di tempo in più.

Ci racconta l’esperienza di quarantena e di soggiorno obbligato in Australia Davide Ierardi, musicista, costruttore di arpe, gestore del salone da parrucchiere Davier – hair Italy.

Il suo racconto è prezioso per rendersi conto di quei tanti, migliaia di italiani all’estero che da inizio marzo non sono riusciti ancora a rientrare in Italia.







Davide nei due mesi in Australia ha composto musica: sentiremo un suo pezzo alla fine del video (la canzone completa la trovate qui), ha realizzato dei video con testimonianze di lucani emigrati in Australia dopo la seconda guerra mondiale (li trovate qui), ed ha messo a posto alcune cose lasciate in sospeso nella sua permanenza australiana quando si trasferì dall’altra parte del mondo per viverci, lui ha cittadinanza australiana.

Di seguito il video della chiacchierata con Davide: