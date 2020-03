Send an email

Tre viggianesi in tour in Australia. Intervista video ai “Dilúss”





Davide Ierardi, Leonardo Setaro e Umberto Stigliano partiranno domani per un tour in Australia.

Loro sono i Dilúss, un gruppo viggianese di musica popolare e non.

Tre viggianesi alla conquista di Melbourne, Sydney, Brunswick e Fitzroy in 6 concerti nella terra dei canguri.

Le prime due tappe del tour saranno al “Taranta Festival” a Melbourne. Tra gli ospiti della manifestazione la band “Davide Ierardi & Dilúss (and from Australia) the Melbourne Taranta Orchestra”. Oltre ai concerti ci saranno conferenze, workshop e collaborazioni artistiche che stimoleranno un dialogo transculturale, creeranno una migliore comprensione della cultura contemporanea italiana e stabiliranno nuovi collegamenti con altre comunità di migranti locali.

Davide Ierardi è un esperto di Musica. Suona vari strumenti, tra i quali l’arpa, ed ha vissuto per molti anni in Australia. Qualche anno fa suonò a Viggiano con i Santa Taranta, gruppo di Melbourne di musica tradizionale del Sud Italia.





Il Taranta Festival 2020 si terrà dall’11 al 15 marzo e mira a celebrare la musica e la danza italiane con particolare attenzione alla musica popolare contemporanea. Obiettivo della rassegna è diffondere la cultura italiana e mediterranea e creare una piattaforma per artisti italiani in Australia per collaborare con altri artisti di diverse comunità, a livello nazionale e internazionale.

Facciamo un grosso in bocca al lupo a Davide, Leonardo e Umberto per questa avventura in Australia. Una terra piena di nostri conterranei che sapranno ben accogliere i musicisti viggianesi.

Musica e canti in acustica all’insegna della cultura e del divertimento, questi sono i Dilúss.

La loro intervista video realizzata da Gianfranco Grieco: