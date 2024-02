Benvenuti su “A tavola!”, la rivista del made in italy distribuita in Germania

Uno strumento informativo per comunicare la qualità italiana e i suoi valori, in collaborazione con i ristoratori italiani in Germania, i loro grossisti e organizzazioni di rilievo come la Scuola della Pizza. Ma vogliamo anche avvicinare ai nostri lettori e amici un pezzo di cultura della vita italiana, fino alla descrizione delle singole regioni. Una rivista che si propone come forum e piattaforma promozionale per tutto ciò che è “Made in Italy”: gastronomia, produttori, rivenditori e ovviamente consumatori. La rivista viene distribuita tramite ristoranti, gastronomie, gelaterie, grossisti specializzati o tramite abbonamenti diretti.

Cos’è “A tavola!“?

La cucina e la cultura italiana sono più apprezzate che mai in Germania – è quindi ora di comunicare i suoi valori in modo sensato e di accentuare le sue qualità.

Come va preparata una vera pizza, quale il suo sapore originario? Quali sono gli ingredienti genuini, e perché sono irrinunciabili? Perché un espresso è più saporito e salutare di un caffè filtrato? Insomma: perché è ottimo affidarsi ad un vero ristoratore italiano ed al suo sommelier?

Da oltre 18 anni, A tavola! risponde a queste domande ed aiutai lettori ad orientarsi con più sicurezza verso i valori ed i vantaggi della cucina italiana ciò che riguarda sia il cliente finale interessato che il ristoratore ed il suo grossista. Uno strumento d‘informazione con una particolare sinergia, mirato a frenare la contraffazione ed a promuovere la genuinità. Una rivista che si propone come forum per tutto ciò che è “made in Italy“, dalla ristorazione ai prodotti, dalle specialità regionali ai grandi vini, dalle associazioni alle attività italiane che si svolgono in Germania. La distribuzione avviene tramite gli importatori, i grossisti ed i ristoratori italiani in Germania. Passando la rivista ai propri clienti, contribuiscono a questa forma di valorizzazione della cucina italiana.

Sito internet in tedesco e italiano: