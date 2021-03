Bene accelerazione Governo su scudo penale vaccinatori

“Bene accelerazione del Governo Draghi per garantire già da subito uno scudo penale per i medici vaccinatori”. Questo il commento a caldo del vicepresidente del Consiglio regionale di Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che esprime soddisfazione e ottimismo per le dichiarazioni odierne dei ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza sulla questione, sollevata ieri dal presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli.

“Questo governo guidato da Mario Draghi – sottolinea Mario Polese – dimostra una rinnovata capacità di ascolto delle istanze che arrivano dal mondo del lavoro, dei professionisti e delle categorie fragili”. “In particolare gli impegni assunti dal ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini per assicurare ai medici ‘condizioni di lavorare in totale tranquillità e sicurezza, senza correre il rischio di essere coinvolti in eventuali procedimenti giudiziari’, e dal ministro alla Salute, Roberto Speranza che la considera una ‘richiesta giusta e comprensibile’ da assumere ‘nel più breve tempo possibile’ sono il segno tangibile di un nuovo atteggiamento nei confronti della lotta alla Pandemia che privilegia l’azione agli slogan. Dimostrazione che il nuovo Piano pandemico si sta muovendo nella cura meticolosa di tutti gli aspetti”, conclude il vicepresidente del Consiglio regionale, Polese.