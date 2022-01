Basilicata protagonista dell’ultima avventura di “Va’ Sentiero”, raccontata in un video emozionale

3000 km nelle Terre Alte del Sud Italia e delle Isole condensate in appena 3 minuti grazie al video-racconto di Va’ Sentiero, il giovane team che ha percorso a piedi l’intero Sentiero Italia

Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: sono le regioni della terza tranche della spedizione di Va’ Sentiero, il giovane team che ha percorso e documentato 7850 km del Sentiero Italia, l’alta via definita dalla CNN “il più grande dei grandi cammini”.

In tre minuti di video le 2 ragazze e i 5 ragazzi di Va’ Sentiero raccontano i panorami, i volti e le storie scoperte lungo un cammino durato cinque mesi, iniziato il 25 aprile da Messina, in Sicilia, e concluso il 25 settembre sempre nell’isola, attraversando nell’ordine Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria.

In particolare, la Basilicata è stata percorsa da Fortino al Piano Gaudolino per un totale di oltre 200 km attraverso il Parco Regionale dell’Appennino Lucano, il Parco Nazionale del Pollino con i suoi pini loricati e borghi unici come Rivello, Lagonegro, Latronico e Castelsaraceno, dove si trova il ponte tibetano più lungo d’Europa.

Questa è la terza e ultima tranche di un’avventura iniziata tre anni fa da Muggia, nel Golfo di Trieste, con l’obiettivo di promuovere l’alta via più lunga del mondo e documentare professionalmente le montagne di tutta Italia con un format originale, dalle Alpi agli Appennini, isole comprese. Va’ Sentiero ha completato 7.850 km complessivi in 365 tappe, attraversando 20 regioni italiane, 16 parchi nazionali e centinaia di piccoli borghi montani, con migliaia di persone che si sono unite al team Va’ Sentiero in stile Forrest Gump.

“Ce l’abbiamo fatta: abbiamo trasformato un sogno collettivo in realtà e ne siamo orgogliosi. In questi anni ci hanno accompagnato le parole di Brecht: ‘Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua’. Le Terre Alte del nostro paese rappresentano un tesoro incredibile che dobbiamo imparare a conoscere, rispettare e valorizzare; il Sentiero Italia, che le attraversa tutte, è uno strumento perfetto per farlo. I tempi sono maturi anche in Italia per spingere sul trekking e il turismo consapevole: sentiamo di essere sulla via giusta! Dopo 3 anni di esplorazione e documentazione, di duro lavoro e sacrifici, possiamo dire che il cammino di Va’ Sentiero verso la valorizzazione delle Terre Alte è appena iniziato.”

Yuri Basilicò , Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono , co-founders di Va’ Sentiero

DIETRO LE QUINTE

La spedizione sperimentale e la guida di Va’ Sentiero nascono dal sogno dei tre fondatori Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, i quali hanno costruito un vero e proprio team per svolgere sia la spedizione che l’enorme attività documentativa. Alla spedizione 2021, oltre ai co-fondatori, hanno partecipato Francesco Sabatini, Andrea Buonopane, Diego Marmi, Martina Stanga e Giovanni Tieppo.

Questo sogno è diventato realtà grazie al decisivo contributo degli sponsor Montura, Ferrino, Oxeego, Vibram, Fitline e alle centinaia di sostenitori che hanno partecipato alle campagne di crowdfunding. Il sito e la guida digitale www.vasentiero.org sono stati realizzati gratuitamente dalla web agency 150up, che ha sposato la mission di Va’ Sentiero, e con il contributo tecnico della piattaforma cartografica digitale Outdooractive che ha fornito le mappe professionali interattive.