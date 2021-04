Valorizzare il nostro territorio, il video delle studentesse del Liceo Scientifico di Marsico Nuovo

Il liceo Scientifico G.Peano anche in un periodo così difficile, ha offerto l’opportunità ad alcune studentesse di partecipare al contest “Snack News” indetto dall’università Bocconi in collaborazione con il Corriere della Sera.

Le studentesse hanno partecipato alle lezioni formative organizzare in modalità digitale con il fine di realizzare un video che mettesse in evidenza un aspetto del territorio lucano. Dopo numerose ricerche, si è scelto di cimentarsi con un’indagine che valorizza il turismo attraverso il progetto “Basilicata Tourism Talk” a cura della dottoressa Annalisa Romeo, specializzata nel settore. Le studentesse, sotto la supervisione della professoressa Ramunno, si sono messe in gioco con lo stesso obiettivo: valorizzare il nostro territorio, promuovendo le sue bellezze e coloro che hanno a cuore la valorizzazione di quest’ultimo.

Di seguito il video elaborato per la promozione del turismo in valle: