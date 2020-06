Avvista un incendio con la sua fotocamera. Chiama i Vigili del fuoco e fa salvare 15 cani

Una bella notizia ci proviene dalla redazione di Pisticci.com

Gabriele Lopatriello, un giovane ragazzo di Pisticci, qualche giorno fa nota un puntino rosso guardando in direzione mare, verso Scanzano. Incuriosito da questo misterioso puntino usa la sua macchina fotografica per ingrandire e visionare meglio l’accaduto, ebbene riesce a vedere che quel puntino è un incendio in atto.

Senza perdere alcun secondo Gabriele contatta immediatamente i Vigili del fuoco che raggiunto l’incendio lo domano.







La curiosità di Gabriele su cosa fosse quel puntino e la prontezza nell’allertare i vigili del fuoco hanno fatto sì che oltre a domare le fiamme, siano soprattutto stati messi in salvo alcuni cani presenti in un rifugio pericolosamente lambito dalle fiamme.

Via social – Gabriele – è stato ringraziato da chi gestisce la struttura per cani. Il suo gesto ha permesso il salvataggio di 15 cuccioli che sicuramente senza la sua telefonata sarebbero morti nell’incendio.

Gabriele, amante di meteo, spesso munito di fotocamera pone molta attenzione al suo territorio. Si sente parte attiva della propria comunità ed è molto apprezzato a Pisticci.

Anche dalla Val d’Agri ti facciamo un grosso applauso.