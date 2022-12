Auto storiche Basilicata: al via il 17 dicembre la “Notte dei Lupi 2022”

Una Mercedes 170 DS 1.7 targata Potenza un’Alfa Romeo AR51 sono due le auto più anziane (del 1952) che si cimenteranno nella “Notte del Lupi” la manifestazione per auto storiche che partirà da Viale Dante a Potenza sabato 17 dicembre 2022, alle ore 18.

La Mercedes 170, appartenuta a Francesco Nortano, storico concessionario potentino del marchio tedesco, è una testimonianza autentica di un modello caduto rapidamente in disuso a causa dell’uscita dei modelli più agili, legati al boom economico. La sua conservazione fino ai giorni nostri è dovuta esclusivamente all’impegno della famiglia Nortano. L’Alfa Romeo AR51, soprannominata “Matta”, è invece un fuoristrada testimonial di tante imprese sportive e pubblicitarie. Ce n’è per tutti i gusti tra le circa 40 auto iscritte alla manifestazione. Dalle intramontabili e mitiche Lancia (Fulvia Zagato e Beta Coupè) alle Alfa Romeo (GT Junior, Alfetta e GTV). Non mancheranno le 500, una Fiat 850 Sport Spider con l’equipaggio più giovane in gara e le Mini (Cooper e Mini Minor).

Sarà uno spettacolo tutto da vedere che si inerpicherà nella notte attraverso quattro suggestivi Passi montani: Rifreddo (1170 mt slm), Sella Lata (mt 1240 slm), Fontana dei Pastori (mt 1400 mt slm) e Sellata (mt 1263 mt slm). Si attraverseranno i comuni di Laurenzana, Corleto Perticara, Viggiano, Calvello, Pignola, il Lago Todaro e il Percorso storico de l’Abriola/Sellata.

Domenica 18 dicembre in mattinata sono previste a Potenza, nel piazzale parcheggio di Via Verrastro, le prove di abilità con una serie di passaggi sui pressostati. Essendo la Notte dei Lupi una manifestazione non agonistica a carattere ludico, la classifica generale sarà formulata al termine delle prove di abilità previo riscontro delle prove fotografiche della notte e tenendo conto anche dell’abbigliamento e degli accessori vintage mostrati dai partecipanti.

Attraverso i gruppi social La Notte dei Lupi e Scuderia delle Aquile sarà possibile seguire la manifestazione, iscritta al calendario dei raduni di precisione con prove di abilità della Delegazione ACI Sport di Basilicata.