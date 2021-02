Auto in fiamme sulla Potenza-Sicignano

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza in data odierna, alle 11:45 circa, sono intervenuti sul raccordo autostradale Potenza – Sicignano al km 31+500 all’altezza del “ponte di Picerno” per incendio autovettura. Il conducente era al volante della sua auto, una BMW Serie 1, quando all’improvviso ha visto sprigionare le fiamme dal vano motore. Lo stesso è riuscito tempestivamente ad accostare l’autovettura e a lasciare l’abitacolo, subito ha contattato tramite il 115 la sala operativa dei Vigili del fuoco che, giunti immediatamente sul posto, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’autovettura. Durante le operazioni di spegnimento la circolazione è stata interdetta e sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti Polizia stradale ed Anas.

