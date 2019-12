Attenzione a questa uscita sulla Basentana. Ecco il perchè!

E’ giunta in Redazione una segnalazione riguardante la Strada Basentana, nei pressi dello svincolo per Vietri, in direzione di Potenza di segnaletica stradale posizionata in modo errato.

Nel post pubblicato su facebook da Angelomauro Calza, si legge:

“Attenzione all’uscita della galleria che precede lo svincolo per Vietri di Potenza sul raccordo Potenza- Sicignano: il segnale di obbligo é posizionato al contrario e c’é il rischio di andare contromano!!! (uno guidava l’altro ha scattato). A me non interessano gli eventuali colpevoli, ma che venga posizionato correttamente il cartello”

Raccomandiamo la massima prudenza.