Asp, bilancio approvato con perdita di 2 milioni e mezzo

Approvato il bilancio 2022 dell’Azienda sanitaria di Potenza con una perdita di 2milioni e mezzo di euro, causata – fa sapere la stessa Asp -dai costi dell’energia elettrica (circa un milione di euro) e del covid. La perdita di bilancio è coperta dal patrimonio netto. L’Asp poi sottolinea come l’aspetto positivo sia che “nonostante il saldo di poco negativo (su un bilancio di 600 mln) tale fattore non influenzerà e non condizionerà il prosieguo delle prestazioni e i livelli essenziali di assistenza che restano garantiti per tutti i cittadini”.

Per il direttore dell’Azienda sanitaria, Antonello Maraldo, “il risultato economico di esercizio esprime una perdita contenuta che appare fisiologica”. Per Maraldo- che, ricordiamo, guida l’Azienda sanitaria di Potenza dalla metà dello scorso luglio- “è da monitorare con attenzione l’andamento della spesa 2023 e, a seguire, quella del 2024. E’ in corso – prosegue il dg – una valutazione oculata e certosina sull’andamento di alcuni fattori produttivi e ci sarà da ripetere gli accordi integrativi con i Medici di medicina generale sull’appropriatezza prescrittiva relativa ai farmaci .Già ad oggi ci sono i primi risultati positivi anche sul contenimento della spesa farmaceutica a cui andranno sommati i risparmi che già sono tangibili nel campo della protesica. L’impegno della Asp – conclude Maraldo – è quello di garantire le prestazioni per l’utente, migliorando i servizi sanitari ma monitorando la spesa improduttiva ed inappropriata, i cui ricavi dovranno essere utilizzati per un ampliamento dell’offerta sanitaria”.