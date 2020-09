Asp Basilicata: riapertura attività poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza

L’Asp Basilicata comunica che il poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza, chiuso in data 23 settembre 2020 a seguito della positività da Covid-19 riscontrata ad un operatore del polo sanitario, riaprirà:

parzialmente lunedì 28 settembre 2020 (per le attività che non necessitano di assistenza infermieristica);

(per le attività che non necessitano di assistenza infermieristica); completamente martedì 29 settembre 2020 (ad esito del tampone sul personale ritenuto contatto stretto).

L’Azienda comunica che: tutti i tamponi effettuati al personale in servizio al poliambulatorio hanno dato esito negativo; sono state portate a termine le attività di sanificazione della struttura e nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2020 è stata effettuata una sanificazione più pesante di tutta l’attrezzatura in dotazione e delle superfici di ogni ambiente del poliambulatorio; sono trascorsi idonei giorni di rispetto per l’eventuale manifestazione di nuovi casi; sarà effettuato nella mattina di lunedì 28 settembre 2020 il tampone di controllo al personale ritenuto contatto stretto.

Ambulatori che riapriranno lunedì 28 settembre 2020:

Radiologia,

Diabetologia,

Endocrinologia,

Urologia,

Dermatologia,

Ortopedia,

Allergologia,

Ortottica,

Oculistica,