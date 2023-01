Arrestato il boss Matteo Messina Denaro. Don Marcello Cozzi: ‘’giornata importante ma la lotta alla mafia deve continuare’’

In questo momento sento di esternare due riflessioni. La prima è il pensiero che va a tutte le forze dell’ordine e ai magistrati per il lavoro che svolgono e, soprattutto, va a tutti quelli che non ci sono più e a quelli che hanno dato la vita per la lotta alla mafia. Ho avuto la fortuna, in questi anni, di conoscere tantissime persone in uniforme e sono testimone diretto del lavoro e del sacrificio che fanno e a loro va tutto il nostro ringraziamento.

Il secondo pensiero è che la mafia non ha il volto di una sola persona e che Matteo Messina Denaro è l’ultimo di una stagione stragista.

Ma la mafia non finisce qui.

E’ stato arrestato un esponente importante che porta con sé tantissimi segreti degli ultimi trent’anni.

Ma non è stata arrestata la mafia.

La lotta alla mafia continua, deve continuare, perché in questi anni abbiamo imparato quanto essa sia una questione culturale e sociale.

Quello di oggi è stato sicuramente un grave colpo inferto al sistema mafioso ma siamo invitati a continuare in questa battaglia perché la mafia c’è e occorre l’impegno di tutti noi per sconfiggerla.