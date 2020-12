Arrestati dalla Polizia due scippatori minorenni grazie all’intervento di un immigrato del Mali

A Matera la Polizia di Stato ha arrestato ieri sera due minorenni, 17 e 16 anni, per aver commesso un furto con strappo.

L’episodio criminoso si è compiuto tra via Casalnuovo e Calata Ridola, dove intorno alle 18.45 di ieri, due giovani travisati, incrociando di corsa una ragazza, le hanno strappato di mano la borsetta e sono fuggiti via.

Richiamato dalla grida di quest’ultima, un altro giovane, 21enne immigrato del Mali, munito di regolare permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, e di professione operaio nella Città dei Sassi, è intervenuto inseguendo gli scippatori fino a riuscire a bloccare uno dei due e a trattenerlo fino all’arrivo della Volante, da lui stessa chiamata tramite 113.

Le successive investigazioni hanno consentito di rintracciare subito dopo il secondo giovane che ha ammesso le sue responsabilità. La borsetta è stata recuperata e restituita alla ragazza.

I due scippatori, materani, sono entrambi incensurati. È emerso che avevano pianificato lo scippo per emulare il gesto di un cantante Trapper, autore di un video che circola sul canale Youtube in cui mostra “le regole” per compiere uno scippo.

I due giovani sono stati arrestati e collocati presso i rispettivi domicili a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza.

E’ da lodare il giovane immigrato che con grande senso civico, non ha voltato lo sguardo ma, con coraggio, ha consentito che i due giovani fossero assicurati alla giustizia e che fosse restituito il maltolto alla vittima.

Il Questore lo ha voluto conoscere per ringraziarlo personalmente per il servizio reso alla cittadinanza e nell’occasione gli ha regalato un cappellino della Polizia di Stato.