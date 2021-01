Arpab: “Progetto Ecosistemi – Monitoraggio deposizioni atmosferiche nell’area industriale di Viggiano”

L’Arpa Basilicata organizza il focus group ambientale sul tema “Progetto Ecosistemi: il Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche nell’area industriale di Viggiano“ che si svolgerà lunedì 25 gennaio 2021 in presenza e in modalità a distanza dalle ore 15:30 alle ore 18:00 nella Sala riunioni della sede di via della Fisica 18 C/D a Potenza. Illustreranno il tema i tecnici dell’Agenzia preposti al monitoraggio dell’area.

Il link utile alla partecipazione:

https://arpab.webex.com/webappng/sites/arpab/meeting/download/4cd85aec67c240d38b750bd84ab4f4a5?siteurl=arpab&MTID=mb89d7a0bc6088c76f08bbe2f11734d01

Si chiede di riscontrare la presenza nelle due modalità previste nel più breve tempo possibile.

Per chi volesse partecipare in presenza si precisa che saranno osservate tutte le disposizioni normative sulle misure anti Covid-19.