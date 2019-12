Appuntamento il 29 dicembre con la musica gospel a Montemurro

Il prossimo 29 dicembre un appuntamento con la musica gospel a Montemurro presso la sala convegni San Domenico G. Albini ore 18.00.

Protagonisti del concerto il gruppo Non Solo Gospel.

L’appuntamento è organizzato da Proloco Montemurro in collaborazione con l’amministrazione comunale, rientra nel calendario degli eventi di Natale a Montemurro.

Il progetto “Non Solo Gospel” nasce nel 2005 dall’idea della sua direttrice storica Simona Guida e dalla sua voglia di unire insieme un gruppo di persone accomunate dalla passione per il canto e in particolare per questo genere di musica. Piano piano il progetto è cresciuto, fino ad arrivare a quella odierna che vede nella compagine del coro 20 coristi di elevato livello artistico e tecnico, voci seguite dal vocal trainer Francesco Ruocco e una band di musicisti altamente qualificati e che collaborano anche accanto ad artisti di fama nazionale.

Il repertorio spazia dai brani gospel tradizionali e più antichi riarrangiati in chiave moderna, a quelli più “contemporanei” contaminati del repertorio Gospel degli ultimi tempi, quello di Kirk Franklin, Fred Hammond, artisti ai quali il coro si ispira particolarmente. Ma il nome “Non Solo Gospel” in realtà evidenzia soprattutto una particolare duttilità vocale del coro che si esprime attraverso la scelta di inserire in repertorio anche brani del panorama “pop internazionale”, dai Queen a Lionel Richie, da Stevie Wonder a Michael Jackson, da Aretha Franklin a Ray Charles. Inoltre dal 2013 hanno presentato anche un nuovo spettacolo dal titolo Dance rEVOLUTION che ha riportato “in auge” in maniera del tutto “originale” ma curata del dettaglio i più famosi brani della disco-dance degli anni 70-80…insomma un coro originale e poliedrico.