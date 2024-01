“Appetricchio”, un ritorno alle origini in cerca delle radici. Presentazione del libro il 28 gennaio a Viggiano

Domenica 28 Gennaio, alle ore 18:00, presso il teatro comunale “Francesco Miggiano”, avrà luogo l’evento di presentazione del Libro “Appetricchio“.

Introdurrà la serata l’Assessore alla Cultura del Comune di Viggiano, Vincenza Pugliese, e sarà presente l’autrice Fabienne Agliardi.

Modererà e coordinerà gli interventi il nostro giornalista Andrea Mario Rossi.

BIOGRAFIA

Fabienne Agliardi è un’autrice e giornalista italiana. Laureata in Lingue con una tesi sulle Parodie, ha frequentato i corsi di Scrittura creativa di Raul Montanari e nel 2018 la Scuola Belleville. Nel 2020 ha esordito con Buona la prima (Morellini Editore), che ha avuto ottimi riscontri di critica e di pubblico. Ha collaborato per dieci anni con Mondadori ed è tra gli autori satirici di «Prugna». Nel 2023 esce per Fazi Appetricchio.

Qui di seguito, la RECENSIONE del testo a cura di Fazi Editore.

“Un ritorno alle origini alla ricerca delle radici. Un viaggio dal Nord al Sud dell’Italia, per ritrovare un luogo magico e ideale.

Situato sul fianco di una montagna, non lontano dal mare, separato dal resto della vallata da un ponte malfermo che gli abitanti non attraversano mai, Appetricchio è il posto dove tornare per far pace con noi stessi e capire chi siamo. È qui che è nata Rosa, la madre di Mapi e Lupo, gemelli di Brescia che ad Appetricchio hanno trascorso tutte le vacanze della loro infanzia.

In paese vivono personaggi stravaganti: la maggior parte di loro si chiama Rocco, in onore del santo patrono, nessuno ha un cognome e ognuno parla un dialetto che sembra una lingua straniera, strana e imprevedibile. Andando in auto verso Appetricchio, i protagonisti ricordano con nostalgia le avventure semplici e i rapporti genuini vissuti in quel posto che è sempre rimasto nei loro cuori, fino a svelare, con un inaspettato colpo di scena, il motivo che li ha tenuti lontani per un periodo così lungo della loro esistenza.

Un romanzo unico e originalissimo, dall’atmosfera avvolgente e piena di rimandi, capace di creare un sentimento nostalgico di forte immedesimazione con la descrizione del paese sospeso nel tempo che qui assume una valenza quasi universale.

Diverso a ogni pagina, in grado di sorprendere il lettore con il suo stile pirotecnico e le sue vivaci trovate linguistiche, Appetricchio è un libro spiazzante e soprattutto una lettura appassionante in cui chiunque potrà ritrovarsi. Con la sua penna brillante e un’ironia tutta speciale, Fabienne Agliardi crea un mondo nuovo dando vita a un inedito racconto corale costruito con una lingua ricca di sfumature, dalla notevole forza narrativa.”