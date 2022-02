Angelo Cozzi pubblica il singolo d’esordio

E’ uscito ieri “Paure” il brano d’esordio di Angelo Cozzi, giovane e talentuoso cantautore 18enne di Lauria. Con questa canzone l’artista fa il suo debutto ufficiale sulla scena musicale italiana, portando una ventata di novità e freschezza. “Paure” è un pezzo che, come suggerisce il titolo, invita a superare quelle angosce e quei timori tipici dell’adolescenza, la cosiddetta età difficile, il periodo più importante e complesso della vita di ognuno. Angelo è sia autore che compositore del suo brano. “Lo studio di registrazione “Tape lab” di Cosenza mi ha aiutato a inciderlo, produrlo e pubblicarlo”.

Sin da piccolo, Angelo passa giornate intere a sentire canzoni e a suonare il pianoforte. Muove i primi passi nella “Casa della Musica” di Angelica Sisti, come pianista classico. Non rispecchiandosi, però in quel genere, decide di lasciare, anche se la sua insegnante non è d’accordo in quanto ritiene che Angelo abbia un ottimo potenziale.

Dopo qualche anno in cui sembra non voler coltivare più la sua passione, Angelo percepisce che manca qualcosa dentro di lui. “Ho rispolverato il pianoforte – racconta – e ho iniziato ad utilizzarlo come strumento d’accompagnamento poiché mi divertiva fare cover. Successivamente mi sono iscritto al conservatorio, dove il Maestro Daniela Diamante mi ha dato le basi del canto e tutt’ora continua a formarmi”.

Angelo però, sente che può e deve fare di più, cioè provare a scrivere qualcosa di suo. “Non è stato affatto semplice trovare l’input per comporre Paure, non sapendo proprio da dove cominciare. Quand’ecco che una sera, in un momento di solitudine, viene fuori una traccia e le parole si sono andate creando durante la notte”.

Link del brano: https://youtu.be/spho-lk4Mm8