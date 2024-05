Angelina Mango a Galatina per “Road to Battiti”, il radio live show di Radio Norba

Nuovo appuntamento domenica 19 maggio, con “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. A Galatina, in piazza Dante Alighieri, ci sarà Angelina Mango.

La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è reduce dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö. Intanto continua il successo oltre confine di “La noia”, che oltre ad aver raggiunto il doppio Disco di Platino e aver totalizzato oltre 120 milioni di stream audio/video, è tra le canzoni più ascoltate al mondo, entrando così nella top200 della global chart di Spotify, nella top50 di Apple Music in 26 Paesi del mondo e nella top50 su iTunes di 18 Paesi in tutto il mondo. Le performance de “La noia” sul palco di Malmö sono state viste da oltre 20M di persone tramite i profili ufficiali di Eurovision su IG e TikTok, mentre il suo profilo Instagram nel weekend di Eurovision ha raggiunto una reach record di oltre 6M. Dopo la partecipazione all’Eurovision, il 31 maggio uscirà “poké melodrama”, il suo primo album di inediti, disponibile in pre-order. “poké melodrama” è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi. Quest’estate Angelina si esibirà nei principali festival estivi in Italia e in Europa. Successivamente la cantautrice sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour”.

Una grande protagonista della musica del momento, dunque, per il nuovo appuntamento con “Road to Battiti”, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.

Il radio live show di Radio Norba avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Angelina Mango, che sarà intervistata sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, la cantautrice lucana eseguirà due canzoni per la registrazione della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” da quest’anno in onda anche su Canale 5. Ancora top secret i titoli delle due canzoni che saranno registrate.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente al radio live show, così come alla registrazione del videoclip, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.