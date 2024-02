Angelina e non solo: anche il duo lucano gli Antidoto ospiti a Sanremo

Gabriele ed Antonio, in arte gli Antidoto, sono il duo rivelazione della lucania ospiti a Casa Sanremo durante la 74esima edizione del Festival e proprio come la vincitrice Angelina, son originari di Lagonegro, un piccolo borgo in provincia di Potenza.

Un curriculum ricco di esperienze e soddisfazioni per i due giovani già prima di approdare in Liguria: svariate son state le aperture ai concerti con i loro inediti, su tutte quella estiva al live di Geolier , oltre che la pubblicazione di propri singoli e videoclip.

Coronamento della loro maturazione musicale è indubbiamente l’uscita del loro ultimo inedito, Il Buio Fa Paura. Brano che tratta la mancanza affettiva e la dipendenza psicologica dall’amore durante l’adolescenza, tema scelto per sensibilizzare e far riflettere i ragazzi. Con il videoclip, interamente filmato nella vicina Maratea, i due sottolineano la loro vicinanza con il territorio e il loro intendo di valorizzare a pieno i loro luoghi d’origine, spesso fin troppo sottovalutati.

Casa Sanremo è stata per loro l’apice di visibilità e di piena consapevolezza dei propri mezzi, dove proprio nella “Lounge Pino Mango” hanno avuto la possibilità di esibirsi dinanzi ad esperti musicali. Inaspettato ma profondamente meritato il successo riscosso tra il pubblico presente, che ha posto per la prima volta i due giovani artisti dinanzi ad uno scenario inedito e di fama, difatti numerose son state le interviste e le dichiarazioni rilasciate al termine dell’esibizione dai due lucani.

Di seguito un estratto delle loro parole, rispettivamente di Gabriele ed Antonio, in merito alla straordinaria esperienza:

“Aver avuto la fortuna di esibirci durante la settimana del Festival a Sanremo, patria della musica italiana, è un onore per due ragazzi come noi. La nostra speranza e la nostra ambizione è quella di portar in futuro un nostro inedito sul palco dell’Ariston”

“Abbiam rappresentato a nostro modo Lagonegro, proprio come Angelina, e tutta la Basilicata. L’esibizione è stata una vera e propria soddisfazione personale, conferma la crescita della nostra musica e del nostro duo, considerando anche che gli Antidoto nascono meno di un anno fa. Confrontarci con esperti del settore e sentirci apprezzati per i nostri brani ci dà consapevolezza e fiducia per il futuro…”

LINK PIATTAFORME per vedere il VIDEOCLIP:

https://youtu.be/GOr5gUODKN8?si=w65-d2fILEDxJa_x

LINK “IL BUIO FA PAURA” SPOTIFY:

https://open.spotify.com/track/0h2JOzPyXMYefCgaipg90Y?si=3FGloZFZRFutLFeO4VhRxQ