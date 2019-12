Send an email

Andava a caccia ed è caduto in un fosso, ritrovato un 61enne di Corleto Perticara





Andava a caccia ed è caduto in un fosso. Il 61enne è stato ritrovato ferito ma in buone condizioni. L’incidente è avvenuto a Corleto Perticara, in località Valloni, al confine tra Corleto e Pietrapertosa.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, carabinieri, carabinieri forestale, vigili del fuoco e 118 e un elicottero.