Altri 79 positivi residenti in Basilicata con 54 guariti e 1 decesso

La task force regionale comunica che ieri, 15 febbraio, sono stati processati 1.058 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 83 (e fra questi 79 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 1 persona residente ad Acerenza, 3 ad Atella, 1 a Bernalda, 10 a Forenza, 1 a Gallicchio in isolamento a Sant’Arcangelo, 4 a Genzano di Lucania, 9 a Matera, 9 a Melfi, 4 a Pignola, 1 a Pisticci, 11 a Policoro, 4 a Potenza, 3 a Rionero in Vulture, 1 a Ruvo del Monte, 1 a Senise, 1 a Stigliano, 1 a Tricarico, 14 a Venosa, 1 persona di Stato estero in isolamento a Maschito, 3 residenti in Puglia e lì in isolamento.

Nella stessa giornata è deceduta 1 persona residente a Bernalda.

Sono 54 le persone guarite (di cui 53 residenti in Basilicata): 1 persona residente d Acerenza, 1 ad Avigliano (in isolamento a Potenza), 1 a Brienza, 1 a Filiano, 9 a Lavello, 1 a Marsico Nuovo, 3 a Matera, 1 a Picerno, 3 a Pietragalla, 1 a Pisticci, 3 a Policoro (di cui 1 in isolamento a Matera), 7 a Potenza (di cui 1 in isolamento a Calvello e 1 in isolamento a Vaglio di Basilicata), 1 a Rionero in Vulture, 1 a Ruoti, 1 a San Chirico Nuovo, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Tito, 2 a Vaglio di Basilicata, 14 a Venosa, 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.238, di cui 3.159 in isolamento domiciliare. Sono 10.368 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 343 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79: a Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 224.230 tamponi molecolari, di cui 207.560 sono risultati negativi, e sono state testate 137.183 persone.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi.