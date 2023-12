Alta velocità, prosegue il dibattito pubblico

Nel progetto per la nuova linea dell’alta velocità Salerno – Reggio Calabria (nello specifico il tratto Romagnano – Praia a Mare), Rete ferroviaria italiana sta incontrando le comunità del territorio per discutere sul tracciato. Dopo l’incontro di Padula, in Campania, del 12 dicembre, oggi (giovedì 14 dicembre) è stata la volta di Praia a Mare, in Calabria. Dalla Basilicata presenti i sindaci dei comuni di Lagonegro, Lauria e Rivello (Salvatore Falabella, Gianni Pittella e Franco Altieri) che rientrano in una zona interessata dal passaggio dei binari da e verso la cittadina del Tirreno cosentino. “L’alta velocità è un’occasione importante di sviluppo, ma servono chiarimenti intorno ad alcune questioni che preoccupano le nostre comunità”, affermano i sindaci. Si dicono favorevoli all’individuazione di stazioni più prossime al Lagonegrese e, al tempo stesso, chiedono attenzione circa l’impatto sui nuclei abitati e su un’area dall’altissima valenza ambientale, come quella del Noce.

Tra le proposte, quella di riattivare la ferrovia Sicignano-Lagonegro, come “metropolitana di superficie” (per i sindaci sarebbe un ‘grave errore’ non farlo) e opere di ammodernamento della Fondovalle del Noce per migliore l’accesso alle stazioni dell’Alta velocità.

Questioni a cui Rfi dovrebbe dare risposte nel documento conclusivo che verrà presentato a gennaio.