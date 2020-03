All’Ospedale di Villa d’Agri muore una bambina di 3 anni per polmonite. Accertamenti in corso





Questa mattina una bambina di 3 anni di Brienza ha perso la vita nell’Ospedale di Villa d’Agri dove era stata portata d’urgenza dai suoi genitori. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la piccola aveva una polmonite e che si è aggravata fino a perdere la vita una volta giunta al Pronto soccorso del nosocomio valdagrino. E’ stato effettuato un tampone per capire se possa trattarsi di Coronavirus, anche se le prime ipotesi mediche presuppongono di no. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, guidati dal Capitano Lucia Audino, per gli accertamenti su quanto accaduto. L’intera comunità di Brienza è sconvolta per il grave lutto.