All’Altezza della sfida: giovani e sindacati per progettare il futuro

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma dell’organizzazione giovanile lucana “All’ altezza della Sfida.”

I giovani di All’altezza della sfida si incontreranno sabato 5 dicembre alle 17.30 con CGIL, CISL e UIL.

Il webinar si intitolerà Quale futuro vogliamo per la Basilicata? e sarà un’occasione per riflettere sui problemi strutturali che affliggono la nostra terra e su quali soluzioni mettere in campo per conquistarle un avvenire migliore.

L’incontro con i tre sindacati serve ad aprire una riflessione politica sulla rinascita della Basilicata. Quali politiche servono per combattere la disoccupazione giovanile? Come guidare la transizione ecologica e tecnologia del paradigma produttivo lucano? Non solo. Quali carenze ha evidenziato la crisi COVID-19? Quali sono gli interventi urgenti e necessari per riparare la sanità lucana?

Spesso si sostiene che le giovani generazioni sono disinteressate: nulla di più falso e possiamo garantirlo. Chiunque abbia meno di trent’anni tocca con mano il futuro incerto che è stato consegnato ai suoi e nostri coetanei. Ne sconta sulla sua pelle la gravità e l’incertezza. E percepisce tra gli altri un senso di disillusione e desiderio di riscatto che ha solo bisogno di essere aggregato e organizzato.

È importante che i giovani tornino a rivendicare un futuro migliore.

Incontrarci il 5 dicembre serve a ridare voce ai giovani lucani e alle loro necessità. Abbiamo scelto di incontrare i sindacati perché sono i corpi sociali che hanno dovuto e saputo reagire ai risvolti più duri di questi mesi. Quindi sono l’interlocutore meglio attrezzato per un ampio confronto sui problemi sistemici da contestare e sulle risposte politiche da pretendere.

Il pomeriggio del 5 dicembre sarà solo il primo di varie occasioni che nei prossimi mesi organizzeremo, sempre nell’intento di evidenziare i problemi dimenticati dei nostri coetanei e di proporre una risposta progressista a queste carenze.

Vogliamo dimostrare che i ragazzi non sono disinteressati. Sono soltanto dimenticati e abbandonati dalla politica lucana. Vogliamo dimostrare che hanno una voce e che d’ora in poi faranno in modo di essere ascoltati.

La diretta sarà disponibile sulla pagina Facebook di All’altezza della sfida.