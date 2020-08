Al via la prima edizione di “Cheesetrek: il cammino del canestrato”

Un evento che unisce natura, storia e cultura enogastronomica.

Un appuntamento suggestivo all’interno di un’estate così particolare.

Leggete la nota degli organizzatori per scoprire di cosa si tratta.

“Si terrà Domenica 30 agosto la prima edizione del Cheesetrek, molto più di un’escursione per camminatori esperti. E’ infatti un ripercorrere fisicamente ed emotivamente le antiche vie di collegamento tra due comunità, quelle di Castelsaraceno e di Moliterno, da sempre unite in una comunanza di vicinato ma anche collegate da uno stesso filo conduttore sul piano storico, economico e sociale. L’evento, frutto della collaborazione fra l’associazione Turismo Moliterno, l’associazione Castrum2019, la Pro Loco Castelsaraceno, la Proloco Campus Moliterno, con la partecipazione delle Guide Parco Appennino Lucano, vuol essere anche un esempio di collaborazione tra associazioni ed enti impegnati a far conoscere e connettere il territorio dell’Appennino Lucano e le sue tradizioni come quella della pastorizia e della produzione del Canestrato di Moliterno IGP.

L” evento è anche organizzato con il patrocinio del Parco Nazionale Appennino Lucano, del Comune di Castelsaraceno, del Comune di Moliterno e della Pro Loco Unpli Basilicata.”







Qui di seguito, il programma completo della giornata.