Agorà virtuale a Grumento Nova usando un’App. Scopri come

A Grumento Nova si sta organizzando una agorà virtuale per i residente e non. Il periodo di emergenza continuerà per altre settimane e hanno voluto organizzare un modo per stare insieme anche virtualmente tramite un’App chiamata Zoom Cloud Meeting.

Il post su facebok pubblicato dal Professore Antonio Samà e da Valeria Vertunni:

Ai miei concittadini di Grumento Nova lancio una sfida: #Grumentoinpiazzavirtuale

Primo appuntamento di prova: Giovedì 12 marzo alle ore 20,30

Secondo appuntamento con ospiti: Venerdì 13 marzo alle ore 20,30.





Come? Scaricando una semplice applicazione (Zoom Cloud Meeting) ed utilizzando il seguente identificativo: 5881229930

Vi aspetto.

Per le procedure digitali legate all’applicazione seguire le istruzioni allegate.