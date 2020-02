Aggressione al supermercato, arrestato il giovane per tentato omicidio

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata ha tratto in arresto, per tentato omicidio, un trentenne originario di Potenza. Il giovane, mentre si trovava all’interno di un noto supermercato cittadino, con ferocia non giustificata da alcun movente, ha aggredito con un martello due donne presenti nella zona delle casse, dandosi successivamente alla fuga.





Le due donne sono state trasportate dal 118 all’ospedale San Carlo, una in codice giallo e l’altra in codice verde: sono tuttora in osservazione ma anche se le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Il pronto intervento degli operatori della Polizia di Stato ha consentito di bloccare l’uomo e recuperare l’arma utilizzata per l’aggressione.

Sono tuttora in corso ulteriori ed approfondite indagini.