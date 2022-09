Addio a monsignor Nolè: funerali lunedì a Cosenza

Si terranno nella cattedrale di Cosenza, lunedì 19 settembre, i funerali di monsignor Francescantonio Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, morto ieri (giovedì 15 settembre) nel policlinico ‘Gemelli’ di Roma dove era ricoverato dal 30 agosto scorso. La camera ardente sarà allestita domenica sempre in cattedrale. Poi è previsto un rito anche a Potenza, dove monsignor Nolè era nato 74 anni fa e dove ci sarà la sepoltura.

È grande il cordoglio anche in Basilicata per la scomparsa dell’arcivescovo, che dal 2000 – per 15 anni – guidò la diocesi di Tursi Lagonegro. Messaggi sono arrivate dai vertici delle istituzioni lucane e dalla conferenza episcopale di Basilicata. Anche il vescovo Vincenzo Orofino, attuale successore di Nolè alla guida della diocesi di Tursi Lagonegro, si è raccolto in preghiera: “È stato l’uomo delle istituzioni ma anche l’espressione carismatica della Chiesa. Ha saputo mettere insieme il carisma francescano e il servizio alle istituzioni, in un unico avvenimento di amore a Cristo e alla Chiesa” , si legge in una nota di monsignor Orofino.