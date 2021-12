A Viggiano domenica 19 dicembre “il Festival dell’Ambiente”

La FARBAS – Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata – ed il Comune di Viggiano comunicano agli organi di informazione che, a partire dalle ore 10:00 di domenica 19 Dicembre 2021 – presso la Piazza Coperta di Viggiano – si terrà il “Festival dell’Ambiente”.

La manifestazione, promossa dalla FARBAS, nell’ambito del progetto “AQUAB”, con le preziose collaborazioni di Dipartimento Ambiente ed Energia Regione Basilicata e Comune di Viggiano, è un raccoglitore di idee e di buone pratiche che la Fondazione ha messo in campo sulle tematiche di particolare rilevanza ambientale, sanitaria e sociale attraverso la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, seminari e campagne di sensibilizzazione.

Lo scopo di questa iniziativa è di portare all’attenzione del pubblico alcune tematiche strettamente connesse agli aspetti ambientali, in questo caso: “Futuro”, “Cultura” e “Territorio”.

L’iniziativa si svolgerà in Val D’Agri, a Viggiano – Socio Fondatore della FARBAS – in un’area da sempre sensibile alle tematiche ambientali.

Il Festival dell’Ambiente si apre domenica 19 Dicembre con il tema “Ambiente è Futuro”: una serie di attività laboratoriali di educazione ambientale e culturale rivolte ai bambini, volte a sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto della natura e sull’importanza delle tradizioni.

Al centro della giornata la sessione “Ambiente è Cultura” con il convegno dal titolo: “Culto e ruralità: le candidature di Viggiano ed Aliano” che porterà all’attenzione del pubblico la brillante esperienza di Matera 2019, l’impegno quotidiano dell’APT e le buone pratiche messe in campo dal Comune di Viggiano e da quello di Aliano che si candidano, rispettivamente, al riconoscimento di “Tradizioni e Culto della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano e i suoi itinerari di Pellegrinaggio” a patrimonio UNESCO e a “Capitale Italiana della Cultura 2024”.

Per la sessione “Ambiente è Territorio” il convegno “Sistemi di Supporto alle Decisioni per la pianificazione integrata dei territori”, un incontro tecnico-istituzionale con la partecipazione dei principali Enti preposti alle decisioni strategiche per la crescita e lo sviluppo del territorio lucano.