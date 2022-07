A Tramutola Nonna Matilde Ferretti compie 104 anni. Auguri!

Un vero e proprio compleanno da record in Basilicata che si conferma sempre più terra di longevità. Oggi ha spento ben 104 candeline nonna Matilde Ferretti di Tramutola.

Nata il 14 luglio 1918, è nata sei mesi dopo i primi casi dell’influenza spagnola. Nella sua vita ne ha dovuto affrontare tante e ha superato difficoltà e problemi. Basti pensare che a 100 anni compiuti si è operata al femore all’ospedale di Villa d’Agri, senza alcuna complicazione. Vive nel centro abitato di Tramutola e ancora oggi, nonostante qualche difficoltà in più rispetto agli anni precedenti, non disdegna a salire gli scalini di casa per raggiungere il piano superiore.

Nonna Matilde è conosciuta da tutti come una donna sempre sorridente e raggiante. È quasi d’obbligo un giretto in piazza. Sempre accompagnata dalla sua badante di origini moldave, Veronica, che da quattro anni quotidianamente e con grande amore si prende cura di lei.

L’amore della famiglia si fa sentire sempre, con i suoi tre figli e con i 13 nipoti e pronipoti (l’ultima arrivata pochi giorni fa, una bimba). Le piace tanto stare in giro e chiacchierare in Piazza.

Per lei il taglio della torta e una festa in famiglia insieme ai figli, nipoti e pronipoti.

