A Spinoso presentazione del libro “Gli Ultimi Sei” di  Nicolò De Luise

All’ interno di “UN’ ESTATE POSSIBILE – Spinoso Summer 2020” si terrà Lunedì 17 agosto 2020, alle ore 21:00 in Piazza Roma a Spinoso (PZ) la presentazione del libro “Gli Ultimi Sei” di Nicolò De Luise.

Il dibattito sarà moderato dalla psicologa della Sapienza, Paola Di Persia e vedrà la presenza del giornalista Mastrangelo, del Garante per l’Infanzia Giuliano e del neodirettore della Fondazione Sinisgalli, Beneduce. Il tutto intervallato dalle sonorità a piacere del duo Torraca, Spolidoro alle chitarre con la voce di Irene Franco.

Il giovane autore è nato a Bari, il 15 giugno 2004, ha 16 anni e, dopo una parentesi di quattro anni a Matera, oggi vive a Pignola (Pz) e frequenta la quinta ginnasiale presso il liceo classico Quinto Orazio Flacco di Potenza. Crescendo fra le montagne del suo paese, curiosando nel mare di Castellaneta Marina, dove passa tutte le estati, e ammirando il lago sul quale poggia Spinoso ( luogo natio del padre), anche la sua voglia di andare oltre la realtà raggiunge il suo massimo apice. Sin da piccolo ha avuto una particolare passione per la scrittura sia in poesia (infatti la poesia che ha scritto a 7 anni, intitolata “Gli eroi” è stata pubblicata ne “I germogli” dalla Aletti editore) che in prosa. Questa passione poi è culminata con questo libro (intitolato “Gli ultimi sei”, iniziato nel 2017 e corretto, modificato ed ultimato nel 2020) che è il primo di una saga Fantasy di cinque libri, attualmente già scritti e in fase di correzione. Il ragazzo si considera, proprio come il protagonista, Nicholas, un ragazzo “diverso” rispetto agli altri: “quando tutti i ragazzi della mia età preferiscono giocare a calcio o uscire con gli amici, io invece mi sento più libero scrivendo o leggendo un libro. Mi sono inoltre reso conto di quanto Leopardi avesse ragione nel dire “Un buon libro è un fedele compagno con cui vivere esperienze felici”: infatti quando mi sento triste o in ansia, è il mio protagonista a calmarmi e a rallegrarmi.”