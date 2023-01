A Grumento Nova live acustico “A winter night 23” del cantautore Luciano Nardozza

Martedì 3 gennaio 2022 alle ore 21 al Castello Sanseverino di Grumento Nova, in provincia di Potenza, è in programma il concerto acustico “A winter night 23” del cantautore lucano Luciano Nardozza. Di seguito i particolari.

Un mix di leggerezza e profondità per iniziare il nuovo anno su note rock, l’incontro tra musica originalee grandi successi internazionali, traciò che è più noto e immediato e ciò che rivela più lentamente il suo senso nascosto.

È l’essenza di A winter night 23, concerto che il cantautore lucano Luciano Nardozza propone il 3 gennaio al Castello Sanseverino di Grumento Nova, in una serata promossa da Scena Mediterraneoin collaborazione con il Comune di Grumento.

Due ore di musica in duo acustico con il bassista di lunga collaborazione Antonello De Luise, tra successi dei Pearl Jam, Queen, Rem, Elvis (tra gli altri) reinterpretati in chiave personale e brani tratti dai tre album che Nardozza ha all’attivo: lavori che spaziano,nelle tematiche, dalle relazioni interpersonali alla psicologia sociale (è il caso del concept album “Ciò che non devi sapere”, disco dal sound innovativo che abbraccia sonorità pop, rock, rap, elettroniche e prog nel raccontare l’arte della comunicazione).

Il concerto a Grumento Nova arriva all’indomani di un importante riconoscimento autorale per Luciano Nardozza: la vittoria al Premio Lunezia 2022 nella categoria“Musicare i Poeti”con un brano pop che porta in musica la prima parte del poemetto Il Pianto della Scavatrice di Pier Paolo Pasolini(1957). Una sfida non facile quella di rendere canzone un testo nato con altri scopi, affrontata con largo uso di chitarre, voci sovrapposte e archi, ad accompagnare le parole afflitte del poeta mentre si muove nel paesaggio squallido, opprimente e degradato della periferia di Roma.