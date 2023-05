A distanza, ma dal vivo

Giocare ai giochi di casinò live, con veri croupier, da casa propria. In apparenza sembra una contraddizione in termini. Ma se lo era un tempo, oggi non è più così, grazie alle nuove tecnologie che, viaggiando di pari passo con lo sviluppo e il successo dei casinò online, hanno permesso di realizzare opzioni ludiche con cui convergere a metà strada tra la fruizione tradizionale nelle sale terrestri e le peculiarità dell’azione online.

Connessione tra due mondi

Una parte del pubblico appassionato di giochi ha avuto per un certo periodo di tempo qualche timore ad approcciare le piattaforme online, sia per dubbi relativi a sicurezza, trasparenza e regolarità, sia per il fatto che il gioco a distanza in teoria riduceva le sensazioni, i profumi, il glamour, la suspense, la luminosità delle sale terrestri. Gli operatori del settore online hanno però percepito queste perplessità, e hanno studiato metodi con cui far avvicinare anche chi magari non si sentiva avvezzo al passaggio verso il gioco su internet. L’evoluzione verso tale obiettivo è stata resa possibile dalle migliorie tecnologiche, potenzialmente illimitate, e dal lavoro delle aziende del settore, mai ferme e mai dome. Un atto fondamentale si è rivelato ad esempio l’approdo dei casinò sui dispositivi mobili, ormai strumenti di uso continuo nella nostra quotidianità. Ulteriore step di notevole importanza è stato poi l’ingresso nelle piattaforme dei tavoli di casinò live, con cui ricreare un’esperienza in grado di unire mondo terrestre e mondo virtuale.

Oggi i casinò di maggior livello propongono una ricca sezione di titoli dal vivo, dove l’utente può saggiare il meglio del blackjack online, la sempreverde roulette, il sette e mezzo, il baccarat e altri giochi da seguire attimo per attimo con il fiato sospeso, tramite telecamere ad alta definizione che trasmettono in diretta streaming ciò che accade.

Attenzione e professionalità

A guidare i giochi, a gestirli, ad accogliere le puntate degli utenti, ecco croupier reali, in carne e ossa. Non persone messe lì a caso, ma ragazzi formati ad alto grado di professionalità, con perfetta conoscenza dei titoli di riferimento e buone capacità in termini di interazione e dinamismo. Sono loro a far partire ogni manche di gioco, a estrarre le carte o far muovere la pallina sulla ruota, e sono loro ad annunciare i risultati. Non hanno peso sull’esito delle partite, non hanno potere decisionale, ma la loro competenza consente all’utente di vivere momenti di svago nient’affatto lontani dalle percezioni dei casinò fisici.

Uno dei motivi per cui le sale web riscuotono ormai solido consenso è la continua ricerca di novità. Discorso valido anche per le sale live, oggi presenti in ampio numero e in continuo aumento, molte con croupier in lingua inglese e alcune in lingua italiana, dove si può giocare come utenti unici oppure con altre persone collegate a distanza, “sedendosi” intorno a tavoli già in piena attività.

Tutto ciò, peraltro, con la comodità di poterne usufruire da casa, o in qualsiasi altro luogo, fattore che regala ulteriore lustro a una modalità di gioco innovativa che sta riscuotendo sempre più partecipazione.