A Calvello altri 15 positivi, a Corleto Perticara chiusi gli uffici comunali

Aumentano i casi di contagio da coronavirus nella nostra regione. La sindaca di Calvello, Maria Anna Falvella, sul profilo facebook del comune ha comunicato la positività di altri 15 concittadini: Abbiamo appena avuto esito dei 19 tamponi effettuati nella giornata di ieri per lo più a persone paucisintomatiche Come prevedibile abbiamo avuto la conferma di 15 nuove positività. Riceviamo almeno la buona notizia della guarigione di un cittadino fino a ieri positivo. Ad oggi abbiamo ancora qualche cittadino in attesa di tampone per le quali attendiamo informazioni dalla ASP. La situazione si conferma delicata per cui invito tutti alla prudenza e a limitare al massimo gli spostamenti.

Mentre, è notizia di pochi minuti fa la chiusura, per domani 18 novembre, di tutti gli uffici posti nel palazzo municipale a Corleto Perticara per effettuare le operazioni di sanificazione a causa di una positività all’interno dell’Ufficio per lo Sviluppo SISCO. Il sindaco Mario Montano ha emanato apposita ordinanza.