A Brienza il prof. Ciro Romano presenterà il suo ultimo libro

Lunedì 07 settembre 2020 alle ore 19:00 presso l’Istituto “San Giuseppe” delle Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore di BRIENZA (Pz) il postulatore delle Cause dei Santi (Vaticano) prof. CIRO ROMANO presenterà il libro di cui è autore Epistolario di madre Maria della Santa Croce Effatà Edizioni 2020. Il libro ripercorre, storicamente, le vicende di madre Maria della Santa Croce (1870-1945) prima superiora generale delle Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore che, nata in Puglia, ha speso la sua vita in Basilicata (Marsico e Potenza) a sostegno delle giovani e delle fasce più deboli ed emarginate della società lucana degli inizi del XX secolo. Un figura, morta in odore di santità, tutta da valorizzare e scoprire come segno d’impegno sociale in una realtà oggettivamente ostile ma anche come esempio di iniziativa tutta al femminile.





Il prof. Ciro Romano, già docente universitario (Univ. Federico II di Napoli e Univ. of Jyvaskyla Finlandia) è Postulatore delle Cause dei Santi (Congregazione delle Cause dei Santi, Vaticano) Accademico della Pontificia Accademia Mariana Internazionale ed insignito di varie onorificenze (cavaliere di Malta da honorem e cavaliere di Merito dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio). Rappresenta, inoltre, gli Ordini Cavallereschi Pontifici in senso alla Commissione Internazionale di Studio sugli Ordini Cavallereschi ed è membro ordinario della Fondazione Maltese “Sacra Militia”, oltre ad esser socio ordinario di varie istituzioni culturali. E’ ricercatore ammesso l’Archivio Apostolico Vaticano, presso l’Archivio Storico del Sant’Uffizio, presso l’Archivio Storico della Segreteria di Stato del Vaticano.