Con Ordinanza n.15 è stata disposata dal Sindaco di Montemurro Senatro Di Leo, in via precauzionale, la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nella Scuola dell’Infanzia dal 26 aprile al 30 aprile. Ordinanza che si è resa necessaria in quanto nella giornata di ieri, 23 aprile c.m., si è venuto a conoscenza della positività al test antigenico di due bambini dello stesso nucleo familiare che frequentano la scuola dell’Infanzia.

