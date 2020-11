Usa2020, la Cnn dichiara Joe Biden vincitore. Sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. A quattro giorni dalla chiusura dei seggi e dopo una gara elettorale che è sembrata a tratti in salita, secondo l’emittente americana Cnn l’ex vicepresidente adesso ha un numero sufficiente di grandi elettori per aggiudicarsi la Casa Bianca. Per Biden, un veterano della politica e già vicepresidente per 8 anni con Barack Obama, si tratta del terzo tentativo per conquistare la più alta carica del Paese, e l’unico vincente.

Oltre alla vittoria, Biden porta a casa anche un altro risultato non da poco, ovvero la consapevolezza di aver ottenuto il più alto numero di voti di sempre – anche più di quanti ne ottenne Obama. Eppure la gara per lui era iniziata in salita fin dall’inizio delle primarie democratiche, quando dopo le prime votazioni si era trovato indietro rispetto ai più radicali Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, oltre che alla nuova stella del partito democratico, Pete Buttigieg. Poi è arrivato il voto nella Carolina del Sud e il “Super-martedì” e le sorti di Biden sono cambiate, proiettandolo verso la candidatura Dem.