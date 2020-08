Perché gli italiani continuano ad amare Londra, la città dalle mille opportunità

Londinum venne fondata all’incirca nel 43 D.C. dai Romani e da quel momento è cresciuta al punto da diventare la città europea con la maggiore estensione superficiale. Una metropoli moderna e dinamica che attira tantissime persone di tutte le nazionalità, italiani compresi. La capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito continua infatti ad ospitare soprattutto giovani in cerca di nuove opportunità. Londra, infatti, riesce come detto a mixare elementi innovativi alla sua storica tradizione, diventando al tempo stesso un melting pot di culture. Senza dimenticare la presenza di monumenti iconici come il London Bridge e l’Abbazia di Westminster, insieme a Buckingham Palace, che ogni anno attraggono migliaia di turisti. Ma quali sono i motivi per cui i giovani italiani scelgono questa meta? Vediamo di capire meglio perché Londra è tanto amata.

Chi sono e cosa fanno gli italiani a Londra

A questo punto occorre innanzitutto capire quanti siano gli italiani attualmente presenti a Londra. Se si parla di coloro che si sono registrati all’AIRE, si arriva a un totale di circa 350 mila unità. I numeri reali, però, ci dicono che il totale di italiani residenti a Londra non registrati ammonta circa al doppio, arrivando fino a 700 mila concittadini. I motivi per cui gli italiani arrivano nella capitale britannica sono dei più svariati, dallo studio al lavoro. Un settore come quello della ristorazione dà lavoro a parecchi immigrati tricolori, considerando che qui si trovano oltre 2 mila ristoranti tricolori, ma in molti trovano occupazione anche in ambiti come marketing, video editing e finanza. Per quanto riguarda la formazione, oltre che per studiare la lingua inglese, i ragazzi si trasferiscono qui per seguire i migliori corsi.

La città più ambita dalla Generazione Z







Londra non è una meta per vecchi, tutt’altro. Si tratta infatti della città europea e mondiale più ambita dalla cosiddetta generazione Z, ovvero i nativi digitali nati tra il 1997 e il 2012. I giovani infatti scelgono Londra anche perché ha molto da offrire in termini di svago con eventi gratuiti e concerti. Per non parlare delle attrazioni culturali, artistiche e architettoniche qui presenti. Quando si deve decidere cosa visitare a Londra, spiega anche Babbel, ci sono talmente tante opzioni diverse da avere l’imbarazzo della scelta. Ogni occasione è buona per conoscere da vicino questa città dinamica e stimolante. I nativi digitali, fra le altre cose, si rivedono a pieno nell’anima di questa città, aperta com’è alle novità, alla diversità e all’arte. Londra non smette mai di stupire per la sua modernità, per non parlare dello spirito imprenditoriale che scuote le nuove generazioni, sempre più spesso orientate a raggiungere una rapida indipendenza finanziaria. Non c’è niente da fare, a Londra è più semplice riuscire ad avere successo con la propria attività.

Le tante opportunità offerte da Londra

Arrivati a questo punto, dovrebbe essere chiaro un fatto: Londra è la città delle opportunità, da qualsiasi lato la si guardi. Dallo studio al lavoro, la capitale dell’Inghilterra riesce ad offrire una possibilità a tutti, come fra l’altro raccontano le diverse testimonianze dei giovani italiani che ci sono riusciti. Innanzitutto Londra ospita i migliori college del mondo ed è ovviamente la meta per definizione ideale per chi vuole imparare l’inglese. In secondo luogo, Londra spicca per via di un sistema burocratico molto rapido e semplificato, che permette a chiunque di avviare un business senza le tante complicazioni presenti invece in Italia.

Risultano adesso del tutto evidenti, quindi, le ragioni che rendono questa città così attraente per le nuove generazioni e non si può dargli torto considerando le numerose opportunità che è in grado di offrire.