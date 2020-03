Send an email

Incendio casolare in località Pantano di Pignola





I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 13.00 circa, sono intervenuti in località Pantano di Pignola per incendio casolare.

I Vigili del fuoco intervenuti con una autopompa, una autobotte e un fuoristrada per un totale di sette unità, hanno provveduto allo spegnimento del casolare e delle sterpaglie presenti nell’area interessata.

Dalle prime indagini svolte, si è potuto constatare che l'incendio ha interessato inizialmente le sterpaglie e successivamente si sono estese al casolare.





Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale.