14 giugno 2021 Giornata mondiale del donatore. L’AVIS di Marsicovetere chiama a raccolta i donatori

“Give Blood and Keep the World Beating” è il titolo della campagna promossa dall’Oms. Il 14 e 15 giugno una due giorni di eventi “virtuali” e istituzionali per celebrare l’appuntamento

Per celebrare la Giornata mondiale del donatore che si terrà a Roma, dopo il rinvio degli eventi previsti nel 2020 a causa della pandemia, sono state organizzate numerose manifestazioni ed attività legate alle donazioni.

Nella conferenza stampa di qualche settimana fa, il Ministro della Salute, nonché nostro conterraneo, Roberto Speranza ha dichiarato: «penso che la donazione di sangue sia un atto straordinario, che consente ogni giorno a questa macchina del servizio sanitario di funzionare, di essere all’altezza. Ci prepariamo a queste due giornate con lo spirito giusto, soprattutto consapevoli di questa fase così difficile che abbiamo vissuto e che oggi possiamo affrontare con maggiore fiducia soprattutto grazie alla presenza dei vaccini».

Tantissimi appuntamenti in Italia con l’intento di promuovere la cultura del dono e rendere i giovani sempre più partecipi nel veicolare il messaggio della solidarietà. Con lo slogan “Give blood and keep the world beating”, l’OMS ha scelto un modo per celebrare il ruolo dei donatori che, con la loro scelta etica, volontaria e non remunerata, periodicamente contribuiscono a salvare vite umane e ad assicurare terapie salvavita per tanti pazienti.

All’appello non poteva mancare l’AVIS di Marsicovetere che, per l’occasione, ha organizzato una seduta di raccolta del sangue proprio per lunedì 14 giugno. Tutti coloro che dovessero essere interessati ed avvertono l’importanza della donazione, che sia di sangue, plasma o midollo, e del principio di solidarietà che la contraddistingue, possono recarsi dalle ore 7.30, presso il centro prelievi della nostra sede, ospitata al Kiris Hotel. Non mancare.