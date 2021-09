Speciale televisivo sulla Madonna Nera in onda su TeleNorba. Tutti i dettagli

Il Comune di Viggiano rende noto attraverso la pagina facebook di promozione Viggiano Spirito Lucano, che nei prossimi giorni su TeleNorba, l’emittente pugliese leader di ascolti nel sud Italia e non solo, andrà in onda uno Speciale sui Festeggiamenti della Madonna Nera all’interno della trasmissione televsiva Comò.

Comò è il programma settimanale, condotto da Giancarlo Montingelli e Carla De Girolamo, in onda su Telenorba la domenica e in replica su Teledue. Un vero e proprio contenitore con tanti cassetti che contengono: Moda, Costume, Società e Territorio, Attualità, Eventi Speciali…

Lo speciale di 24 minuti “Comò speciale Viggiano” sulla Città di Maria e della Musica andrà in onda domenica il 19 settembre alle ore 19:15 e in replica su Teledue domenica 25 settembre alle ore 11:10. Su Teledue in replica domenica 19/9/2021 alle ore 23:00; venerdì 24/9/2021 alle ore 13:30; sabato 25/9/2021 alle ore 13:00 e domenica 26/9/2021 alle ore 13:30.

Andrà in onda anche una versione “Comò speciale in pillole Viggiano” di 3 minuti nei seguenti canali:

TELENORBA nei giorni 15-16-17 e 19 settembre 1 pillola al giorno;

TELEDUE dal 15 al 20 settembre 1 pillola al giorno;

TG NORBA 24 dal 15 al 20 settembre 1 pillola al giorno.