Si terrà lunedì 27 settembre, alle ore 15:00, a Moliterno, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Petruccelli – G. Parisi”, l’avvio del progetto formativo “Rifunzionalizzare il futuro. Workshop di rivitalizzazione dell’ex Mattatoio di Moliterno”. Un progetto realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Moliterno e l’Istituto “F. Petruccelli – G. Parisi” , che vuole premiare l’eccellenza attraverso l’erogazione di 6 borse di studio, da destinare agli studenti più meritevoli dell’ultimo biennio di indirizzo “Costruzione, Ambiente e Territorio” (CAT) dell’Istituto “F. Petruccelli – G. Parisi”.

Il programma formativo si articola in sei moduli, della durata complessiva di 18 ore tra lezioni frontali, anche in streaming, e pratica, in cui gli studenti acquisiranno gli strumenti per convertire l’attuale edificio, che ospitava l’ex Mattatoio, in un hub di incubazione. Un luogo che sarà messo a disposizione di imprenditori locali e studenti, i quali potranno confrontarsi e sviluppare idee innovative sempre più in linea con principi della circolarità. Gli studenti, con il supporto dei ricercatori FEEM, docenti universitari, esperti del settore e imprenditori, partendo da una analisi strutturale e da una ricerca storica, ridefiniranno gli spazi del nuovo hub secondo le nuove esigenze e l’utilizzo di materiali della bioedilizia. Nel corso delle lezioni verranno mostrate best practices nazionali di acceleratori di impresa e spazi di coworking, ridefiniti secondo una la logica interior design. Al termine del completamento dell’offerta formativa, in un evento previsto il 14 ottobre nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis, verrà presentata all’Amministrazione comunale la proposta progettuale e la campagna di comunicazione ideata per il lancio del nuovo hub.

“L’idea di rifunzionalizzare la struttura dell’ex Mattatoio – precisa il sindaco Antonio Rubino –, rendendo partecipata la nostra programmazione sulle opere pubbliche, ha incontrato la disponibilità della Fondazione Eni Enrico Mattei e dell’Istituto F. Petruccelli – G. Parisi” . “Questo progetto – continua il sindaco – va nella direzione di creare spazi di opportunità ed elaborazioni di idee imprenditoriali per dare sbocchi lavorativi agli studenti, mettendo a sostegno una rete di stakeholder del territorio”. “Coinvolgere la scuola – conclude il sindaco – nella progettazione e mettere gli studenti al centro di questo programma di formazione e progettazione, fa dell’Istituto “F. Petruccelli

– G. Parisi” di Moliterno una scuola all’avanguardia, un’eccellenza per offerta formativa e qualità nel panorama regionale”.

Alla presentazione parteciperanno: Antonio Rubino, sindaco di Moliterno; Carmine Filardi, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “F. Petruccelli – G. Parisi”; Cristiano Re, responsabile progetti territorio di FEEM e i ricercatori di FEEM impegnati nella formazione degli studenti.