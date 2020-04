Wemapp il tuo negozio è di casa, e-commerce gratuito per le attività commerciali lucane

In un momento straordinario come quello che stiamo vivendo, all’emergenza sanitaria si aggiunge drammaticamente l’emergenza economica.

E’ per questo che la CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI POTENZA, ha aderito al progetto “Wemapp” eCommerce locale che permette, senza necessità di infrastrutture tecnologiche e senza costi, di aprire subito un negozio on-line.

Il progetto si rivolge alle attività che hanno dovuto chiudere (a causa dei provvedimenti governativi) ma anche a quelle che, seppur aperte, vogliano permettere ai loro clienti di procedere agli acquisti rimanendo comodamente nelle loro case. La piattaforma è di semplicissimo accesso e si rivolge proprio a quelle imprese e quegli imprenditori che non hanno dimestichezza con il web e la vendita online: occorre semplicemente segnalare la propria disponibilità ad essere presenti sulla piattaforma informatica https://social.wemapp.eu/, scrivendo alla mail: potenza@confcommercio.it, la denominazione dell’impresa, la sua localizzazione, il recapito telefonico e l’indirizzo email al quale si vuole essere contattati. Sarà, poi, sufficiente, caricare foto e prezzi dei prodotti che si intende mettere in vendita.

Il sistema consente di ricevere una prenotazione di acquisto da parte dei potenziali clienti/consumatori, la verifica da parte dell’imprenditore della effettiva disponibilità della merce a cui segue il pagamento della stessa anche con modalità elettroniche (carta di credito, etc.) e la successiva esecuzione dell’ordine di consegna. È possibile comunicare in tutta sicurezza con i propri clienti mediante chat dedicate e, per esempio, concordare il pagamento “alla consegna” per un cliente senza carta di credito o la tracciabilità del pacco.

I vantaggi dell’iniziativa sono molteplici:





possibilità di entrare nel mondo del commercio elettronico senza aver necessità di avere infrastrutture tecnologiche;

assenza di qualsiasi commissione sulle transazioni;

rimanere vicini ai propri clienti in un momento in cui potrebbero dirottarsi verso altre forme di acquisto;

acquisire nuovi clienti – pubblicità gratuita grazie alle campagne specifiche che supporteranno il portale sulle pagine facebook, instagram e sul motore di ricerca google.

A tutti coloro che aderiranno all’iniziativa sarà fornito il “logo dell’iniziativa” da inserire sui propri profili social.

“Diamoci tutti una mano, con un clic. Almeno, proviamoci”.