Visite gratuite nei musei. Si parte domani 5 gennaio

In Basilicata sono 18 i musei e le aree archeologiche visitabili gratuitamente domenica 5 gennaio per l’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali riguardanti i siti statali. In totale durante l’anno i giorni ad ingresso gratuito saranno 20.

Introdotta nel 2014 dal Ministro Franceschini si è protratta a fasi alterne fino al 2020 con circa 15 milioni di visitatori che ne hanno beneficiato in tutta Italia.

Arte, storia e bellezza in Basilicata abbondano. Lista completa sul sito http://iovadoalmuseo.beniculturali.it/

Nel nostra Val d’Agri ricordiamo il Teatro Romano di Grumento Nova.