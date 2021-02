Villa d’Agri: raffiche di vento danneggiano tendostruttura utilizzata per prelievi dei tamponi Covid

“A causa delle forti raffiche di vento, è stata divelta parte della tendostruttura utilizzata dall’ASP-USCA distretto di Villa d’Agri per effettuare i prelievi dei tamponi COVID-19, che già dal maggio 2020 era stata collocata in adiacenza al Palasport di Villa d’Agri. Grazie al prezioso contribuito di ANPAS e della Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere con l’ausilio dei volontari si è già attivata per ripristinare la struttura mobile, e nel più breve tempo possibile sarà di nuovo operativa“.

E’ quanto scrive su facebook il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri.