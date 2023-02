Villa d’Agri: completato il progetto di restyling del Terminal Bus

Pochi minuti fa, il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, ha annunciato attraverso un post social di aver completato il progetto di riqualificazione dell’area “Terminal Bus” di Villa d’Agri.

Si tratta da sempre di uno snodo centrale per le partenze e per gli arrivi in tutti i comuni della Valle.

Un progetto di restyling che si compie grazie all’installazione di una nuova pannellistica a carattere turistico – promozionale.

L’intera area, inoltre, potra contare su un nuovo impianto di illuminazione e su un sistema di videosorveglianza all’avanguardia.

Si tratta senza alcun dubbio di una buona notizia per le centinaia di cittadini pendolari che quotidianamente transitano all’interno dell’area.

Qui di seguito le dichiarazioni del Sindaco Marco Zipparri:

“La riqualificazione di un centro urbano parte anche da un punto di approdo molto importante: il Terminal Bus di Villa d’Agri. Da troppo tempo l’area era stata dimenticata! Oggi con un intervento di illuminazione e di restyling, grazie al particolare impegno dell’Assessore Comunale Giovanni Giampietro, finalmente è diventato anche un punto informativo e di promozione del nostro territorio.

Le immagini che animano l’intera area, sono il bigliettino da visita che colora l’intero territorio della Val d’Agri.

Abbiamo attivato anche un sistema di videosorveglianza che registra costantemente un luogo che noi riteniamo nevralgico.

Benvenuti al Sud, quel sud fatto di aree interne e di Lucania Interiore che a noi piace farvi conoscere anche così.”

Ecco alcune immagini relative al rinnovamento dell’area.